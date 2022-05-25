В Албании футбольные фанаты устроили массовые беспорядки

В столице Албании футбольные фанаты устроили массовые беспорядки. В результате пострадали не менее десяти правоохранителей. Более 60 агрессивных болельщиков были задержаны.

Сегодня в Тиране состоится финал Лиги конференций между командами итальянской «Ромы» и нидерландского «Фейенорда». В город съехались тысячи футбольных фанатов.

В наиболее ожесточенные стычки между болельщиками вмешались силовики, которые применили слезоточивый газ. В свою очередь буйные фанаты атаковали полицейских палками и камнями. В одной из таких потасовок принимали участие до 200 человек.

По последним данным, пострадали десять стражей порядка. Арестовано порядка 60 фанатов обеих команд.

Тирана, Зоя Осколкова

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