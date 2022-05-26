В Индии электрик отключал свет в деревне ради свиданий с девушкой

Жители индийской деревни разоблачили электрика, который оставлял их без света ради тайных встреч с девушкой. Об этом сообщает Oddity Central.

Сельчане несколько недель каждый вечер лишались электроснабжения. При этом обслуживающая район энергетическая компания не сообщала о технических неполадках и о каких-либо перебоях. Жители начали подозревать, что кто-то специально устраивает диверсии.

Тогда местные организовали патрулирование улиц и в один из вечеров обнаружили двух влюбленных. Выяснилось, что мужчина работал электриком и каждый день после работы отключал свет, чтобы об их тайных встречах никто не узнал.

Жители избили влюбленного электрика, но позже старейшины разрешили ему жениться на девушке. Таким образом, мужчина спас себя от проблем с законом, так как сельчане решили не обращаться в полицию.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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