В Бразилии пума забралась в школьный туалет

В Бразилии дикая пума забралась в школьный туалет и перепугала учеников. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в муниципальной школе в городе Нова-Лима. Девятилетний мальчик зашел в туалет и увидел в кабинке большую дикую кошку, которая стояла на одном месте и рычала. Школьник решил не приближаться к зверю и убежал.

Мальчика у входа ждал отец, которому ребенок рассказал о произошедшем. Мужчина сначала решил, что малыш увидел собаку, и решил все проверить сам. Зайдя в туалет, он увидел пуму и вызвал службу спасения.

Приехавшие на место специалисты с помощью дротика со снотворным усыпили дикую кошку и вывезли ее в лес.

По словам зоозащитников, подобные инциденты стали учащаться из-за масштабных вырубок. Дикие звери вынуждены мигрировать и на своем пути они часто забредают в населенные пункты.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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