Три человека погибли от взрыва в ресторане в центре Багдада

Как минимум три человека стали жертвами взрыва в ресторане «Лейла» в центре Багдада. Спасатели продолжают разбирать обломки в поисках выживших или новых тел, передает Shafak.

Взрыв полностью разрушил здание ресторана в районе Джадрия утром 29 мая. По предварительным данным, причиной могла стать неисправная газовая сеть. На момент взрыва большинство сотрудников находились в подвале здания, где располагалась кухня.

Спасатели достали из-под завалов теля двух погибших и трех выживших. Один пострадавший позже умер в больнице. Разборы завалов на месте ресторана продолжаются. Спасатели считают, что внутри еще могут оставаться выжившие.

Багдад, Наталья Рязанова

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