Президента Перу подозревают в организации преступного сообщества

Президента Перу Педро Кастильо заподозрили в организации преступного сообщества. Ранее глава государства стал фигурантом дела о коррупции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Расширить расследование в отношении Кастильо распорядился национальный прокурор Пабло Санчес. Президента подозревают не только в организации преступного сообщества, но и также в продаже влияния и сговоре при отягчающих обстоятельствах.

Кроме Кастильо по делу проходят бывший министр транспорта Хуан Сильва и шесть депутатов от партии «Народное действие».

Преступная организация во главе с президентом действовала в недрах минтранса и состояла из двух групп с определенными задачами, считают в прокуратуре. Предполагается, что к преступлениям причастны два племянника Кастильо и экс-глава его секретариата Бруно Пачеко.

Лима, Зоя Осколкова

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