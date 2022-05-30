Экзорцисты пожаловались папе Римскому на избыточную нагрузку

Католические экзорцисты на приеме у Римского папы Франциска пожаловались на перенапряжение и эмоциональное выгорание. По их словам, стало сложнее отличить одержимых бесами от людей с психическими заболеваниями.
На курсы, организованные при содействии Ватикана, прибыли около 120 экзорцистов, пишет Business Insider. Они рассказали о возросшей нагрузке и сообщили, что часто сталкиваются с непониманием со стороны священников и представителей церкви.
Экзорцисты также заявили, что им было поручено проводить обряды изгнания нечистой силы на людях, зараженных коронавирусом.
Кроме того, экзорцисты поблагодарили папу и попросили большей поддержки со стороны психологов и психиатров, чтобы отделить людей, одержимых бесами и тех, кто страдает от тяжелых психических заболеваний.
Посетители курсов указали, что основными отличиями одержимости демонами от душевных расстройств являются огромная физическая сила и способность говорить на латыни, иврите или арамейском языке.
Рим, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube