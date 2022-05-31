Британские власти могут оставить миллионы домохозяйств без света

Британские власти составили прогноз ситуации в стране на случай полной остановки подачи российского газа. При оптимистичном сценарии около шести миллионов домохозяйств на месяц останутся без электричества.

Британским поставщикам придется в течение месяца проводить отключения электричества утром и вечером, если в ЕС перестанет поступать газ из России. До отключений может дойти уже в январе 2023 года, и они затронут порядка шести миллионов домохозяйств, пишет The Times.

Власти учли и более мрачный прогноз, составив для него другую стратегию действий. Согласно ей, отключения электроэнергии могут продлиться всю зиму начиная с декабря. Причем, британцам придется сидеть без света как в будние, так и в выходные дни.

Как сообщал «Новый День», Великобритания переживает катастрофический рост стоимости жизни. 7,3 млн британцев были вынуждены пересмотреть свой рацион, а более 2 млн не могут позволить себе даже есть каждый день.

Лондон, Наталья Петрова

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