В Индии ураган стал причиной гибели двух человек

На столицу Индии Нью-Дели обрушился ураган. Ливни и сильный ветер стали причиной гибели по меньшей мере двух человек. Об этом сообщает газета Times of India.

По данным издания, скорость ветра достигала почти 30 метров в секунду. В мегаполисе повалило около 170 деревьев, были повреждены несколько зданий и рекламные конструкции. Шторм снес железные листы со строительных площадок и обрушил их на припаркованные автомобили.

Из-за перекрытых дорог и потоков воды в столице образовались многокилометровые пробки.

Обе жертвы стихии погибли в центральном районе города. Одного человека убило обрушившимся балконом, на второго упало дерево.

По словам синоптиков, столь сильного урагана в Индии не было с 2018 года.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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