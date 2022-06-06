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Понедельник, 6 июня 2022, 11:28 мск

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Военный эксперт заявил об отсутствии у США внятной ядерной стратегии

Фото: Минобороны РФ

США не имеют внятной ядерной стратегической линии. Такое мнение выразил профессор Военно-морского колледжа США и Гарвардского университета Том Николс в статье, опубликованной изданием The Atlantic.

По мнению автора публикации, на фоне мнимой победы в «холодной войне», американцы стали неоправданно легко относиться к угрозе войны атомной. Профессор уверен, что «коллективная атомная амнезия» подрывает национальную безопасность страны, передает «ИноСМИ» со ссылкой на статью.

Больше 30 лет назад завершилась холодная война в СССР, Китай на тот момент еще не являлся ядерной державой, а северокорейская атомная бомба выглядела лишь условной угрозой. «Страх перед перерастанием большой войны в Европе в ядерный конфликт исчез тогда из общественного сознания», – рассуждает Николс.

Кроме того, профессор указывает на отсутствие в США вузов, которые бы выпускали специалистов по ядерной стратегии. Он приводит слова председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Майкла Маллена, сказанные в 2010 году: «У нас в вооруженных силах больше нет никого, кто бы этим занимался».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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