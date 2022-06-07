Доминиканский министр застрелен на рабочем месте

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Доминиканской республики Орландо Хорхе Мера был убит на рабочем месте. Президент страны Луис Абинадер объявил трехдневный траур, пишет газета Listin Diario.

По версии следствия, днем 6 июня друг министра 56-летний Мигель Крус пришел в здание министерства с оружием. Он вошел в кабинет Орландо Хорхе Мера, несколько раз выстрелил в чиновника и сбежал.

Подозреваемый пришел в соседнюю церковь, где сдался священнику, а когда прокуратура гарантировала его безопасность, – то и полиции.

Ведется следствие, выясняются причины произошедшего. Семья погибшего заявила, что прощает подозреваемого Мигеля Круса и хочет справедливого суда.

Санто-Доминго, Наталья Рязанова

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