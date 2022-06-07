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Конфликт на Украине

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Вторник, 7 июня 2022, 15:05 мск

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В США убийцу вычислили по селфи

34-летний американец был обвинен в убийстве шести человек. Мужчина сделал селфи в подвале, где позже обнаружили тела. Об этом сообщает CBC.

По версии следствия, Трэвис Беркли был связан с криминальными элементами и работал охранником при сделках по продаже наркотиков. Во время одной из таких встреч мужчина решил убить наркоторговцев, чтобы забрать себе деньги.

Беркли сфотографировал себя в подвале, где позже были обнаружены три трупа. Кроме того, один из свидетелей заявил, что подозреваемый рассказывал ему о неудачном ограблении. Сам Беркли отрицал факт этого разговора.

Расследование продолжается. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 330 лет тюрьмы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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