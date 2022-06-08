ООН: Кризис на Украине грозит глобальным дефицитом продовольствия в 2023 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы в среду, 8 июня, заявил, что более чем двукратный рост цен на удобрения из-за конфликта на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур, – сообщает ТАСС.

Гутерриш на брифинге сказал следующее: «Цены на продовольствие достигли рекордных высот. Цены на удобрения более чем удвоились, и это повсюду вызывает тревогу. Без удобрений дефицит охватит все – пшеницу, кукурузу, основные продовольственные культуры. Миллиарды людей в Азии и Южной Америке почувствуют опустошительный эффект. И если в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем году мы будем говорить уже о нехватке еды».

Следует отметить, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. В результате западных санкций их экспорт оказался ограничен.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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