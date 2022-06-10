В японском аэропорту отлавливают угрожающих безопасности черепах

В международном аэропорту Нарита в Токио черепахи представляют угрозу безопасности полетов. Животных приходится постоянно отлавливать, но они активно плодятся и вновь выползают на взлетную полосу. Об этом сообщает газета «Asahi».

Первый крупный инцидент с участием черепахи произошел в сентябре прошлого года. Воздушную гавань даже пришлось на время закрыть. В апреле и мае 2022 года пресмыкающихся также регулярно отлавливали.

Специалисты, изучившие выловленных в аэропорту особей, пришли к выводу, что далеко не все они относятся к обитающим в Японии видам. Предположительно, животных привезли из Америки и Африки для продажи, но затем выпустили в природу. Черепахи хорошо почувствовали себя в японском климате и расплодились в озерах, находящихся неподалеку от аэропорта.

Специальные службы продолжат отлавливать животных, так как их твердый панцирь представляет опасность для самолетов. В частности, он может повредить турбину, если туда засосет черепаху.

Токио, Зоя Осколкова

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