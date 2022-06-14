В Греции у дома известного журналиста прогремел взрыв

В Греции возле входа в дом журналиста Ариса Портосалте сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает телеканал Skai.

Взрыв произошел около трех часов ночи. Самодельная бомба состояла из четырех газовых баллончиков. Взрывной волной повредило входную группу. Кроме того, возник пожар, который удалось быстро потушить.

Сам журналист назвал произошедшее терактом. Он считает, что взрыв связан с его профессиональной деятельностью, и заявил, что его преследуют на протяжении многих лет.

Отмечается, что в доме кроме журналиста проживают еще семь семей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Афины, Зоя Осколкова

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