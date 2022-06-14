Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

Папа Римский Франциск считает, что в мире идет третья мировая война. Об этом сообщает газета La Stampa.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», – сказал глава Ватикана.

По его словам, человечеству стоит задуматься на тем, что происходит, раз мир переживает третью войну за столетие. «Это плохо для человечества, это бедствие», – подчеркнул Франциск.

Понтифик напомнил о конфликтах в Африке и на других континентах, которые длятся десятилетиями. «Мир находится в состоянии войны», – заключил Папа Римский.

Рим, Зоя Осколкова

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