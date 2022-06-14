В США упростили правила ношения оружия для учителей

В американском штате Огайо упростили правила ношения огнестрельного оружия для учителей и персонала школ. Соответствующие поправки в законодательство подписал губернатор Майк Девайн.

Ранее для того, чтобы педагогам и иным сотрудникам образовательных учреждений разрешили носить огнестрельное оружие, они должны были пройти обучение длительностью 700 часов. Теперь сроки сократили до 24 часов, сообщает газета Columbus Dispatch.

По словам Девайна, большая часть предыдущей программы обучения была направлена на подготовку полицейских и не имела никакого отношения к безопасности в школах. Поэтому курс решили сократить, исключив из него все лишнее. Отмечается, что в рамках обучения будет рассматриваться история актов стрельбы в школах и оказание первой помощи пострадавшим.

Кроме того, местные образовательные советы наделили правом решать, какие работники могут носить оружие и сколько времени потребуется на их обучение.

«То, что сделала законодательная власть, что сделал я, подписав законопроект, дает школам возможность в конкретных обстоятельствах, принять наилучшее решение, которое они могут, обладая сведениями, которые есть у них в распоряжении», – сказал губернатор.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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