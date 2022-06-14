В Японии в течение двух лет не замечали труп в машине на парковке у ТЦ

В Японии обнаружили автомобиль с трупом владельца внутри. Предположительно, останки больше двух лет пролежали в машине, припаркованной у торгового центра. Об этом сообщает Sora News.

Частично скелетированное тело обнаружили у небольшого придорожного торгового центра в городе Ниигата. Полицейские проверяли сообщение о краже и осмотрели припаркованный автомобиль. Труп можно было разглядеть через задние окна машины.

Никто из сотрудников магазина не смог сказать, как долго здесь стоит это авто. Следователи выяснили, что машина зарегистрирована на мужчину, который с ноября 2019 года числится пропавшим без вести. В машине были найдены кошелек и другие вещи, принадлежавшие пропавшему. Чеки за топливо датировались октябрем 2019 года.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются причины смерти автовладельца.

Токио, Зоя Осколкова

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