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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 14 июня 2022, 15:43 мск

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В Техасе полицейские застрелили напавшего на детский лагерь мужчину

В техасском Далласе полицейские смертельно ранили мужчину, который открыл стрельбу в детском спортивном лагере. Об этом сообщает телеканал NBC.

Вооруженный злоумышленник попал в здание через главный вход и наткнулся на охранников, те применили оружие, чтобы остановить нападавшего, но ему удалось пробиться к классным комнатам. Мужчина несколько раз выстрелил в запертую дверь одной из них.

Пока охранники отвлекали нападавшего, детей и сотрудников эвакуировали, а на место прибыли полицейские, которые вступили в перестрелку с преступником. В результате он был ранен и скончался в больнице.

Отмечается, что дети и вожатые не пострадали. Проводится расследование произошедшего, а также выясняются мотивы нападавшего.

Даллас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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