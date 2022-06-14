Свыше 345 млн жителей Африки страдают от нехватки еды

Более 345 млн жителей стран Африки испытывают серьезную нехватку продовольствия. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК).

По данным организации, наибольшие проблемы с едой наблюдаются в Судане, Эфиопии, Буркина-Фасо, Демократической республике Конго, Камеруне, Кении, Мавритании, Мали, Нигере, Нигерии, Сомали, Чаде и ЮАР.

Ранее Организация Объединенных Наций выступила за выделение 426 млн долларов Южному Судану для предотвращения там продовольственной катастрофы.

Согласно докладу, который опубликовала глобальная кризисная группа ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам, около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты. Кризис продовольствия вызван сочетанием климатических потрясений, пандемии коронавируса и текущего конфликта на территории Украины.

Женева, Зоя Осколкова

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