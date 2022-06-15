Завершилась «война виски» между Канадой и Данией

Канадские и датские власти пришли к соглашению в территориальном споре вокруг острова Ганса. Конфликт, известный как «война виски», продолжался с 1973 года.

Стороны договорились, что по острову Ганса будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и полуавтономной датской территорией Гренландией. Соглашение было подписано министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, главой датского МИДа Йеппе Кофод, а также премьер-министром Гренландии Муте Б. Эгеде.

На протяжении почти 50 лет между Данией и Канадой длился спор за право обладания островом Ганса. Раз в несколько месяцев десант одной из сторон высаживался на острове и устанавливал флаг своей страны.

В 1984 году на острове Ганса высадились канадские войска, которые не только установили там флаг с кленовым листом, но и оставили бутылку канадского виски. Датские же военные во время визита на остров оставили там бутылку датского аквавита, а канадский флаг заменили своим. Отсюда появилось название «война виски».

Оттава, Зоя Осколкова

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