российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 июня 2022, 14:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США четырехлетнему мальчику по ошибке сделали вазэктомию

В США четырехлетнему пациенту сделали операцию, из-за которой он стал бесплодным. Родители малыша требуют от клиники полмиллиона долларов компенсации. Об этом сообщает Daily Mail.

Ребенку должны были удалить паховую грыжу, но по неизвестной причине хирург провела вазэктомию. Родителям мальчика рассказали о возможных последствиях и принесли извинения, но ответственности за ошибку никто на себя на взял.

Семья наняла адвоката. Мать и отец малыша считают, что в будущем он может столкнуться с издевательствами со стороны других детей, а также понесет расходы на лечение бесплодия, когда вырастет. Родители намерены отсудить у клиники и хирурга не менее 500 тысяч долларов.

В медицинском учреждении отказались комментировать произошедшее, сославшись на требования о конфиденциальности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Блинкен: США продолжат поддерживать Тайвань / Байден готов отменить антикитайские пошлины Трампа, чтобы остановить рост цен / Украинские солдаты не хотят использовать незнакомое западное оружие / Антонов возмутился планам США отправить на Украину РСЗО HIMARS / В Техасе полицейские застрелили напавшего на детский лагерь мужчину / В США упростили правила ношения оружия для учителей / Вашингтон одобрил ежемесячные транши Киеву в 1,5 млрд долларов / Байден собрался идти на второй президентский срок – Белый дом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, США,