В США четырехлетнему мальчику по ошибке сделали вазэктомию

В США четырехлетнему пациенту сделали операцию, из-за которой он стал бесплодным. Родители малыша требуют от клиники полмиллиона долларов компенсации. Об этом сообщает Daily Mail.

Ребенку должны были удалить паховую грыжу, но по неизвестной причине хирург провела вазэктомию. Родителям мальчика рассказали о возможных последствиях и принесли извинения, но ответственности за ошибку никто на себя на взял.

Семья наняла адвоката. Мать и отец малыша считают, что в будущем он может столкнуться с издевательствами со стороны других детей, а также понесет расходы на лечение бесплодия, когда вырастет. Родители намерены отсудить у клиники и хирурга не менее 500 тысяч долларов.

В медицинском учреждении отказались комментировать произошедшее, сославшись на требования о конфиденциальности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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