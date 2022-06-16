ЮНЕСКО: каждый десятый житель Земли не умеет читать и писать

Около 10% жителей Земли не обладают основами грамотности. Об этом заявила гендиректор учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

Сотни миллионов взрослых людей в мире не умеют читать и писать, из них две трети – женщины, сообщила Азуле на открытии работы 7-й Международной конференции по образованию взрослых.

«Более 770 миллионов взрослых людей и 126 миллионов молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы», – отметила она.

Гендиректор ЮНЕСКО призвала активизировать усилия по обеспечению образования для взрослых, а также подчеркнула важность воспитания гражданственности в контексте обучения.

По данным ООН и ЮНЕСКО, самые серьезные проблемы с грамотностью населения наблюдаются в африканских странах. Наиболее печальная ситуация сложилась в Сомали, там читать и писать среди взрослых в возрасте от 15 лет и старше умеют только 5% жителей.

Париж, Зоя Осколкова

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