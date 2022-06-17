В Мексике тигр напал на работника зоопарка

В Мексике работник зоопарка пренебрег техникой безопасности и пострадал от лап тигра. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в одном из частных зоопарков. 23-летний Хосе де Хесус просунул руку в клетку, чтобы погладить тигра. Хищник вцепился в конечность зубами, пытаясь ее откусить. Другие сотрудники сумели отбить пострадавшего.

В больнице врачи настаивали на ампутации израненной руки, но пациент отказался давать согласие на операцию. В результате у него началось заражение, мужчина скончался.

По факту смерти мужчины проводится проверка. При этом владелец зоопарка показал полицейским все разрешающие документы, а также оплатил все медицинские расходы погибшего.

Мехико, Зоя Осколкова

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