Ученикам одной из британских школ запретили обниматься и драться

В одной из средних школ Манчестера ученикам запретили физический контакт. Детям нельзя обниматься и драться. Родителей нововведение возмутило, пишет The Sun.
Руководство школы распространило информационных бюллетень, в котором перечисляются новые правила. В частности, под запрет попали любые физические взаимодействия. По мнению персонала, это позволит усовершенствовать школьную культуру и избежать случаев домогательства в учебном заведении.
В свою очередь родители посчитали запрет абсурдным. «Физический контакт – это крайне важная часть отношений со сверстниками, они должны научиться понимать границы друг друга. А объятия необходимы, когда они расстроены или радуются», – отметила мать одного из учеников.
Родители предположили, что руководство учебного учреждения не понимает основ социального взаимодействия и стремится к гиперконтролю над учениками.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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