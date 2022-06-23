Региону Кантон в Китае угрожает наводнение рекордной силы

Сильное наводнение угрожает частям южного Китая – проливные дожди там вызвали разлив рек до уровня, невиданного почти за столетие.

Регионом риска является бассейн Жемчужной реки, расположенный в богатой производственной провинции Гуандун и включающей, в частности, мегаполисы Кантон и Шэньчжэнь, где расположены штаб-квартиры многих технологических компаний. Сотни тысяч человек уже эвакуированы из наиболее пострадавших районов. Министерство водных ресурсов объявило в бассейне Жемчужной реки режим повышенной готовности из-за наводнения в среду, при этом уровень воды в некоторых местах уже «выше исторического максимума».

На кадрах из города Шаогуань к северу от столицы провинции Гуанчжоу видно, как в среду жители карабкаются по затопленным улицам, сообщает газета «Фигаро». В некоторых местах вода достигла крыш автомобилей. Мутные воды затопили магазины и здания. Люди расчищали завалы. Бассейн Жемчужной реки включает в себя множество густонаселенных городов и бесчисленное количество фабрик. Провинциальные органы по чрезвычайным ситуациям оценили прямые экономические потери в 1,7 млрд юаней (240 млн евро).

По сообщениям местных СМИ, в среду уровень воды в городе Индэ к северу от Гуанчжоу превысил исторический для города уровень 1931 года. Он может превзойти рекордный максимум 1915 года для всего бассейна Жемчужной реки, что побудит прессу заявить, что эта часть провинции Гуандун в настоящее время сталкивается с «наводнением века». Районам провинции, находящимся в зоне риска, было приказано принять все необходимые меры для ограничения ущерба, приостановив работу на некоторых фабриках и закрытие школ.

Другие места в южной половине Китая, в том числе прибрежная провинция Фуцзянь (восток) и регион Гуанси (юг), также пострадали от рекордных дождей в июне, что вызвало эвакуацию сотен тысяч людей. В конце весны и начале лета в некоторых районах страны часто случаются наводнения. Но они, кажется, стали сильнее в последние годы с изменением климата, сообщает «Фигаро».

Пекин, Елена Васильева

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