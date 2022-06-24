В Туркменистане нашли способ потушить кратер «Врата ада»

Ученые Туркменистана придумали способ, который позволит взять под контроль выбросы газа в кратере Дарваза, известном как «Врата ада». Об этом сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

В 70-х годах прошлого века при бурении во время разведки часть почвы обрушилась и газ начал выходить на поверхность. Тогда было принято решение поджечь огнеопасную смесь, чтобы не допустить отравления людей и животных. Предполагалось, что газ быстро выгорит, а кратер потухнет, но пламя бушует на протяжении 50 лет.

В прошлом году Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение найти с помощью ученых способ потушить кратер, а при необходимости привлечь и зарубежных специалистов. Сотрудники НИИ природного газа ГК «Туркменгаз» утверждают, что знают ответ.

На международной научной конференции «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов», прошедшей в Ашхабаде, ученые предложили пробурить эксплуатационно-оценочную скважину на месторождении Чалджульба, на территории которого находится горящий кратер. За счет форсированного отбора газа из наибольшего по запасам пласта планируется сократить его нерегулируемое поступление в кратер.

После снижения интенсивности притока газа можно будет изолировать поверхность кратера. Специалисты считают, что за счет такого решения неконтролируемые выбросы газа в атмосферу будут полностью ликвидированы.

Ашхабад, Зоя Осколкова

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