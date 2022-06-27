В Колумбии пять человек погибли и сотни были ранены во время корриды

В Колумбии трибуны стадиона обрушились во время традиционной корриды. По последним данным, погибли пять человек и сотни получили различные травмы. Президент страны призвал запретить массовые мероприятия с участием животных.

Трагедия произошла в городе Эль-Эспиналь в провинции Толима. На стадионе собрались тысячи людей, в самый напряженный момент, когда тореадоры загоняли быка, часть трибун обрушилась вместе со зрителями. Сотни пострадавших оказались под завалами.

На рухнувших трибунах находились около 800 человек. По данным министра здравоохранения Толимы, погибли пять пострадавших, в том числе две женщины и маленький ребенок. Еще около 300 человек обратились за медицинской помощью, передает BluRadio Colombia. Несколько раненных находятся в реанимации в критическом состоянии.

Власти отчитались о том, что в ходе поисково-спасательной операции всех людей извлекли из-под обломков. Было установлено местоположение всех, кто ранее считался пропавшим без вести, заверили в мэрии города.

Избранный президент Колумбии Густаво Петро выразил соболезнования родственникам погибших, а также указал на то, что это не первый подобный случай. Ранее во время забега быков на площади в Эспинале пострадали девять человек. Глава государства призвал запретить массовые зрелища, связанные с гибелью животных.

Богота, Зоя Осколкова

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