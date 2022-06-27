Японцев просят экономить электроэнергию на фоне рекордной жары

Японские власти предупредили в понедельник о возможной нехватке электроэнергии из-за рекордной жары. «Мы просим общественность сократить потребление энергии ранним вечером, когда запасы электроэнергии в большом Токио находятся на самом низком уровне», – заявил в понедельник заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

При этом правительство призвало жителей принять необходимые меры для защиты от жары и предотвращения солнечных ударов. По данным Японского метеорологического агентства (JMA), в понедельник в столице Японии ожидается 35°C и такая температура продержится до следующего воскресенья.

Токио, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»