Фанатам грозит тюрьма за символы ЛГБТ и случайный секс на чемпионате мира по футболу

Власти Катара установили строгие правила для болельщиков и участников чемпионата мира по футболу. За интимные отношения вне брака, а также демонстрацию символов ЛГБТ-сообщества нарушителям грозит тюрьма.

В полиции Катара напомнили, что заниматься сексом в стране могут только муж и жена, поэтому случайные связи под запретом. «По сути, на чемпионате мира в этом году впервые действует запрет на секс. Фанаты должны быть готовы», – отметил представитель правоохранительных органов.

Такой же позиции власти Катара придерживаются в отношении ЛГБТ-сообщества. Глава отдела культуры и искусства Министерства культуры Катара Марьям Ясин Аль-Хамади заявила, что демонстрация символов секс-меньшинств грозит лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.

«У каждого человека есть свое мироощущение, но ему не нужно выставлять напоказ все эти убеждения и модели поведения перед другими. Тонкая грань отделяет приемлемое поведение от неприемлемого, когда дело доходит до уважения общества и его верований, идей, обычаев и традиций», – сказала Аль-Хамади.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 18 ноября по 21 декабря.

Доха, Зоя Осколкова

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