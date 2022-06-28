США разместят в Европе больше своих военных

США намерены отправить в Европу еще больше своих военных и оставить их там надолго. Соответствующее заявление будет сделано в первый день саммита НАТО, анонсировал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«США завтра объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он не продлился», – цитирует Салливана РИА Новости.

По его словам, и другие члены НАТО покажут, что поддерживают обязательства по увеличению присутствия сил альянса в Европе. Это станет ответом на стратегические вызовы, связанные с российской спецоперацией на Украине.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса. США и Великобритания увеличили поставки военной помощи киевскому режиму. Вашингтон и Лондон заверили, что не станут вступать в прямой конфликт с Москвой.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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