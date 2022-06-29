Суд отправил подругу Эпштейна в тюрьму за сексуальную эксплуатацию детей

Суд в Нью-Йорке приговорил Гилейн Максвелл, бывшую любовницу американского финансиста Джеффри Эпштейна, к 20 годам в тюрьме. Ее признали виновной в продаже несовершеннолетних девушек для утех высокопоставленных лиц.

Обвинение доказало вину Максвелл по пяти пунктам, самой тяжкой была статья за пособничество в развращении несовершеннолетних. Прокуратура требовала отправить бывшую светскую львицу в тюрьму на 30-55 лет. Обвинитель отдельно указал, что Гилейн Максвелл не высказала ни капли раскаяния.

Суд назначил наказание в 20 лет заключения, что для 60-летней подсудимой может быть равно пожизненному сроку. Также Гилейн Максвелл назначен штраф в 750 тыс. долларов, передает CNN.

Напомним, в 2008 году Джеффри Эпштейн был признан виновным в связях с несовершеннолетними девушками и изнасилованиях. В июле 2019 года его официально обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Через месяц финансист покончил с собой в тюрьме.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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