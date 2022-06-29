В США мужчина выжил после нападения большой белой акулы

В Калифорнии большая белая акула напала на 62-летнего мужчину. С множественными травмами пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в городе Пасифик-Гроув. Стив Брюммер довольно далеко отплыл от берега, когда почувствовал резкую боль в ноге. Он позвал на помощь, и тогда очевидцы с пляжа поспешили достать его из воды.

На берегу стало очевидно, что мужчина подвергся нападению хищника. У него были рваные раны рук, туловища и в особенности ноги, из которой торчала кость. Пострадавшему наложили жгуты и быстро доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь несколько дней. В общей сложности мужчине понадобилось около 14 литров донорской крови.

Специалисты изучили следы от укусов и пришли к выводу, что на Брюммера напала большая белая акула, длина которой достигала шести метров. По словам экспертов, даже для своего вида этот хищник был очень крупным.

После произошедшего власти временно закрыли городские пляжи. Акулу пытались отследить с помощью дрона, но безуспешно.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

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