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Среда, 29 июня 2022, 15:43 мск

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Только половина истребителей США пятого поколения находятся в боеготовности

Фото: lockheedmartin.com

Лишь половина истребителей пятого поколения ВВС США готовы к выполнению боевых задач. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на отчет о боеготовности американских боевых самолетов, подготовленный Счетной палатой США.

Отмечается, что на вооружении армии США стоят 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor, но только половина из них могут приступить к выполнению оперативных задач. Хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75%.

Кроме того, среди сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer в боевой готовности находится только 40,7%, тяжелых военно-транспортных самолетов C-5M Super Galaxy – 57,5%, истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet – 51%, патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon – 67,2%.

«Огромный парк военных самолетов Пентагона намного менее мощен, чем кажется», – заключается в публикации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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