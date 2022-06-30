В Фукусиму возвращаются японцы, жившие в непосредственной близости от АЭС

Жители той части японского города Фукусима, где расположена атомная электростанция, могут навсегда вернуться в свои дома. Это стало возможным спустя 11 лет после катастрофы.

Как сообщают местные власти, уровни радиации уже упали до приемлемого уровня впервые с марта 2011 года, когда землетрясение и последующее цунами обрушились на АЭС, серьезно повредив объект.

Как сообщает Kyódó, Япония постепенно отменяет приказы об эвакуации в городских районах вблизи завода, позволяя местным жителям вернуться на постоянное жительство. Первым был поселок Какурао – туда разрешили заселяться с 12 июня, а накануне из территорий, переживших ЧС, исключили район Окума, где до катастрофы проживало 11 500 человек.

Открытию района предшествовала дезактивация, в дальнейшем планируется восстановление города. Сотни квадратных километров в окрестностях электростанции, вероятно, на долгие годы окажутся необитаемыми из-за высокой радиации.

До аварии в Окуме проживало менее 6000 человек, а с декабря там проживает 49 человек. Цель руководства города – иметь 2600 постоянных жителей в течение пяти лет. Напомним, что землетрясение силой 9 баллов и последовавшее за ним цунами унесли жизни почти 19 000 человек в Японии. Трагедия случилась 11 марта 2011 года, и это стало крупнейшей в мире ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

Стихийное бедствие вывело из строя системы охлаждения станции в Фукусиме, расплавило активные зоны трех реакторов и выбросило радиоактивные частицы в воздух, землю и море. Утечка радиации на Фукусиме потребовала эвакуации около 160 000 человек. Тяжелую воду с Фукусимы из накопителей сливают в океан.

Фукусима, Елена Васильева

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