Замглавы Госсовета Египта задержан за убийство жены

Правоохранители задержали замглавы Государственного совета (Высшего административного суда) Египта Аймана Хаджаджа. Следствие считает, что он убил жену и спрятал ее тело, чтобы уйти от ответственности.

Телеведущая Шайма Гамаль считалась пропавшей без вести. Ее муж Айман Хаджадж обратился в полицию и заявил, что женщина исчезла от торгового центра в пригороде Каира.

Но письмо в Генпрокуратуру показало ситуацию с другой стороны. Якобы близкий друг Хаджаджа сообщил, что чиновник сам расправился с женой и закопал ее тело на ферме к югу от Каира. Полиция нашла тело женщины в указанном месте, личность убитой подтвердил ДНК-тест, сообщает «Вести.ру».

Правоохранители заочно обвинили Аймана Хаджаджа в убийстве жены, потому что чиновник внезапно исчез. Пока полиция вела его розыск, Хаджаджа на основании улик лишили неприкосновенности.

В ночь на 30 июня подозреваемый был задержан в провинции Суэц, где прятался от следствия.

Каир, Наталья Рязанова

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