Житель Великобритании на грузовике снес дом бывшей девушки

Британец решил отомстить девушке, которая рассталась с ним, и снес ее дом. В результате навязчивый ухажер оказался в тюрьме. Об этом сообщает LADBible.

Девушка Дерека Веллингтона бросила его после того, как он ее избил. Пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам, а парня осудили условно и запретили приближаться к возлюбленной.

Однако Веллингтон не намерен был сдаваться и звонил бывшей каждый день, добиваясь встречи. Девушка постоянно отказывала, тогда экс-бойфренд перешел к угрозам. «Я собираюсь припарковать грузовик в твоей гостиной», – сказал Веллингтон и осуществил задуманное.

Дерек на полной скорости врезался в дом девушки. Также было повреждено соседнее здание. По счастливой случайности, никто не пострадал, но дома пришлось снести, а общая сумма ущерба составила около 500 тысяч фунтов. Виновника аварии арестовали, он ждет приговора суда.

Лондон, Зоя Осколкова

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