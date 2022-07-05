Пассажирский самолет 14 часов летел с дырой в фюзеляже

Пассажирский самолет авиакомпании Emirates совершил перелет из Дубая в австралийский Брисбен с пробоиной в фюзеляже. Об этом сообщает The Independent.

Пассажиры услышали громкий хлопок сразу после взлета. Бортпроводники временно приостановили обслуживание, а члены экипажа проверили работу двигателей. Дальше полет проходил в штатном режиме.

Незадолго до приземления командир сообщил диспетчерам в Брисбене, что, вероятно, лопнула одна из шин шасси. Было решено перенаправить лайнер на другую взлетно-посадочную полосу. К месту посадки заранее прибыли экстренные службы.

В результате самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет. На выходе пассажиры заметили пробоину в фюзеляже. По данным компании, во время полета разорвалась одна из 22 шин, в результате чего была повреждена небольшая часть аэродинамического обтекателя.

Дубай, Зоя Осколкова

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