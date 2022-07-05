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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 5 июля 2022, 12:05 мск

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НАТО начало процедуру ратификации членства Финляндии и Швеции

Фото: официальный сайт НАТО

Тридцать стран-членов НАТО начали процесс ратификации присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Подписание протоколов о присоединении запускает процесс ратификации в каждой из стран-членов», – пояснил он перед тем, как послы стран Альянса парафировали эти протоколы. Одна страна, Турция, поставила свою ратификацию в зависимость от соблюдения обязательств, взятых двумя странами Северной Европы на Мадридском саммите по борьбе с терроризмом.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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