В Японии пингвины в океанариуме отказываются есть дешевую рыбу

Руководство японского океанариума Хаконэ-эн решило сократить расходы и закупило для пингвинов рыбу подешевле. Однако животные отказались ее есть. Об этом сообщает VICE.

Владельцы океанариума, который находится в префектуре Канагава к югу от Токио, подсчитали, что с начала года расходы выросли на 20%. Был разработан план, который бы позволил сэкономить средства.

В частности, администрация урезала расходы на продукты для животных, свет в вольерах стали отключать на более длительный период времени, а также уменьшили частоту очистки фильтрационного резервуара.

Раньше пингвинов кормили японской ставридой, но теперь часть рациона заменили более дешевой скумбрией. Впрочем, далеко не все животные согласились с новой диетой и отказались есть непривычную пищу. Сотрудники океанариума уверяют, что пингвинов не оставляют голодными, тем птицам, которые категорически не хотят скумбрию, все-таки выдают ставриду.

Токио, Зоя Осколкова

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