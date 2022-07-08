Жительница Великобритании 150 раз сдавала экзамен по вождению за других людей

В Великобритании арестовали женщину, которая 150 раз сдавала экзамен для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает Daily Mail.

Аферистка действовала в разных регионах королевства. Она сдавала теоретические и практические экзамены, выдавая себя за других людей. Сотрудники одного из таких центров заподозрили неладное и вызвали полицию.

Проверка показала, что женщина брала деньги за свои услуги и сдавала экзамены за людей, которые даже не умели говорить или читать по-английски. Таким образом, мошенница представляла опасность для общества.

Женщина признала свою вину. Отмечается, что лицензии водителей, которые она помогла получить, будут аннулированы.

Лондон, Зоя Осколкова

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