Стрельба в Йоханнесбурге: погибли 15 человек

На окраине Йоханнесбурга в тауншипе Соуэто в местном баре произошла стрельба, в результате которой 15 человек погибли, еще четверо доставлены в больницу, передает Associated Press.

Как сообщается, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, группа нападавших подъехала на микроавтобусе к бару в ночь на воскресенье и открыла беспорядочную стрельбу. Посетители пытались спастись бегством.

В полиции уточнили, что при нападении использовались винтовки и 9-мм пистолет.

Начато расследование. Мотивы нападения устанавливаются.

Отмечается, что это не единственное подобное ЧП в ЮАР. Во время другого инцидента четыре человека были застрелены неизвестными вооруженными людьми в таверне в городке Свитвотерс (Sweetwaters) в прибрежном городе Питермарицбург в субботу вечером. По данным полиции, двое мужчин вошли в таверну и начали беспорядочную стрельбу по посетителям. Два человека погибли месте происшествия, еще двое пострадавших скончались в больнице. Ранения различной степени тяжести получили 8 человек.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

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