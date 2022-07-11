Сенатор из Нигерии привез в Лондон раба, чтобы изъять у него почку для дочери

В Великобритании политика из Нигерии обвинили в похищении человека. Сенатор привез в Лондон мужчину, чтобы насильно изъять у него орган для своей больной дочери.

Как сообщает Sky News, в британскую полицию обратился 21-летний иностранец. Он сообщил, что прибыл в Лондон из Африки с 60-летним сенатором парламента Нигерии от штата Энугу Айком Экверемаду. Оказалось, что политик привез его для изъятия почки в Royal Free Hospital.

Донор отказался от хирургического вмешательства и сбежал из больницы. Он утверждает, что политик отказывался отпустить его и обращался с ним как с рабом.

Сенатора и его супругу арестовали по подозрению в похищении человека с целью его эксплуатации. Жену обвиняют в пособничестве. Первое слушание уже состоялось в Вестминстерском магистратском суде. Подозреваемые отказались признать вину.

Лондон, Зоя Осколкова

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