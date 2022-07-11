15 ноября людей в мире станет 8 миллиардов

15 ноября в мире будет насчитываться 8 миллиардов человек. По данным ООН, уже в 2023 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну.

Ожидается, что население мира достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября, согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованному в понедельник (11 июля), в котором также прогнозируется, что Индия обгонит Китай в 2023 году и станет крупнейшей страной мира. Предыдущий рубеж, достигнутый с рождением семимиллиардного человека, был пройден 31 октября 2011 года.

«Поскольку мы ожидаем рождения восьмимиллиардного человека на Земле, это должно напомнить нам о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете. Это хороший момент, чтобы подумать о том, где мы все еще не выполняем наши обязательства друг перед другом», – говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. «Это возможность отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и резко снизили уровень материнской и детской смертности», – отметил глава ООН.

По данным департамента ООН, составившего прогноз, население мира в настоящее время растет самыми медленными темпами с 1950 года. Население Земли может составить около 8,5 млрд человек в 2030 году и 9,7 млрд человек в 2050 году, достигнув пика около 10,4 млрд человек в 2080-х годах, а потом оно будет оставаться на этом уровне до 2100 года.

По данным департамента ООН, в то время как в нескольких так называемых развитых странах наблюдается чистое падение рождаемости, ожидаемый в ближайшие десятилетия прирост населения будет сконцентрирован более чем наполовину в восьми странах. Это Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

Москва, Елена Васильева

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