В Лондоне грабитель в форме охранника беспрепятственно вынес из банка 150 тысяч фунтов

В Лондоне ограбили отделение банка. Кассиры сами отдали деньги, а преступник спокойно покинул здание и скрылся. Об этом сообщает LADBible.

По словам сотрудников банка, в отделение вошел мужчина в униформе. Он показал удостоверение личности и потребовал выдать ему все наличные деньги. Получив коробки, мужчина вышел из здания, сел в припаркованный фургон и уехал.

Позже в инкассационной службе заявили, что их сотрудник не забирал выручку, только тогда в банке поняли, что это было ограбление. На место вызвали сотрудников полиции, однако никаких улик грабитель не оставил.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступника. В общей сложности он унес около 150 тысяч фунтов стерлингов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»