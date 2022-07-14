Бразилия объявила ЧП

Парламент Бразилии объявил чрезвычайное положение до конца года из-за чрезвычайного и непредсказуемого роста цен на топливо, что позволило правительству протолкнуть пакет социальных расходов. Закон о выборах Бразилии запрещает резкое увеличение государственных расходов незадолго до выборов, сообщило в пятницу агентство EFE.

Пакет предусматривает увеличение пособий малообеспеченным семьям на 50 процентов или введение новых субсидий на покупку газовых баллонов, которые бедные домохозяйства используют, например, для приготовления пищи. Правительству также будет разрешено снизить налоги на топливо. Также вводятся новые взносы для таксистов и водителей грузовиков, которые работают не по найму и составляют ядро ​​сторонников президента Жаира Болсонару. Новые социальные меры обойдутся бразильской казне примерно в 7,6 млрд евро.

Социальные меры в конечном итоге были поддержаны подавляющим большинством в парламенте, в том числе левой Рабочей партией, основатель которой Луис Инасиу Лула да Силва, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом на октябрьских президентских выборах. Но депутаты от Рабочей партии выразили обеспокоенность тем, что правительство попытается использовать чрезвычайное положение, чтобы повлиять на ход избирательной кампании в пользу действующего президента.

По словам политолога Пола Кальмона, новый социальный пакет – это попытка президента Жаира Болсонару заручиться электоральной поддержкой более бедных бразильцев. «Это отчаянный поступок перед лицом опросов», – считает Калмон. По мнению некоторых аналитиков, увеличение государственных расходов может привести к дальнейшему росту инфляции, которая в июне достигла почти 12 процентов.

Бразильский закон о выборах запрещает резкое увеличение государственных расходов за шесть месяцев до выборов. По мнению некоторых экспертов по конституционному праву, парламент одобрил объявление чрезвычайного положения только для того, чтобы позволить правительству обойти закон о выборах и протолкнуть пакет социальных мер.

Согласно последним опросам, опубликованным на прошлой неделе, Лула по-прежнему уверенно опережает действующего президента. Опросы дают бывшему президенту 45 предпочтений, а Болсонару – около 30 процентов голосов. По некоторым более ранним оценкам, Лула может добиться успеха в первом туре, когда для избрания требуется большинство действительных голосов.

Москва, Елена Васильева

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