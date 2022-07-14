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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 14 июля 2022, 16:10 мск

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На Тайване во время перестрелки погибли четыре человека

На Тайване в результате стрельбы четыре человека получили смертельные ранения, еще один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова.

По данным полиции, стрельба произошла в городе Цаотунь уезда Наньтоу, расположенного в центральной части Тайваня. В настоящее время известно о четверых погибших, одного пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

На месте находятся правоохранительные органы, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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