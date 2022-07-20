В Японии корабль береговой охраны случайно обстрелял побережье

В Японии во время учений патрульный корабль службы безопасности случайно дал залп боевыми патронами. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в порту острова Ирабу в префектуре Окинава. Утром члены экипажа проверили боевую готовность автоматической пушки и зарядили ее. Для стрельбы было достаточно нажать кнопку пуска из кабины управления.

Капитан корабля был уверен в том, что пушка не заряжена, и дал приказ о проверке ее работы. Один из членов экипажа нажал на кнопку. В результате в сторону берега было выпушено восемь патронов 20-миллиметрового калибра.

По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Однако были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в порту.

Токио, Зоя Осколкова

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