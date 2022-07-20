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Среда, 20 июля 2022, 17:09 мск

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В Монголии резко вырос спрос на портреты Чингисхана

Фото: официальный сайт президента Монголии (president.mn)

В Монголии резко вырос спрос на портреты Чингисхана. Согласно указу президента, правительственные и образовательные учреждения должны разместить изображение исторической личности в своих помещениях.

Как сообщает портал Eagle, на открытии национального фестиваля Наадам глава государства Ухнагийн Хурэлсух распорядился разместить портрет Чингисхана в государственных и образовательных организациях, а также дипмиссиях Монголии за рубежом.

В президентском указе говорится о том, что 860 лет назад родился «гений тысячелетия мировой истории» Тэмуджин, который объединил монгольский народ «под властью закона, истории, культуры и права», возродил давнее государство, установил Великое Монгольское Государство и укрепил могущество Монгольской империи.

Госучреждения поспешили исполнить поручение и начали размещать в своих зданиях портреты Чингисхан. В числе первых изображение монгольского лидера появилось в посольствах Монголии в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Кувейте.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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