На борту индийского авианосца произошел пожар

Во время ходовых испытаний на борту индийского авианосца «Викрамадитья» вспыхнул пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Об этом сообщает Times of India.

По данным командования военно-морских сил (ВМС) Индии, сообщение о пожаре поступило во время выполнения плановых полетов с палубы авианосца у побережья штата Карнатака. Огонь был локализован экипажем с использованием систем пожаротушения.

Комиссия расследует причины произошедшего. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Авианосец «Викрамадитья» (INS Vikramaditya) представляет собой модернизированную версию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». С его палубы могут взлетать многоцелевые истребители МиГ-29К/КУБ и вертолеты. В 2013 году он был передан ВМС Индии.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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