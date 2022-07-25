В Доминикане четыре человека погибли в аварии с туристическим автобусом

В Доминикане автобус с туристами попал в аварию. По меньшей мере четыре человека погибли и несколько десятков получили травмы. Об этом сообщает издание El Nacional.

ДТП произошло в городе Сан-Кристобаль. По словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза, он столкнулся с несколькими автомобилями. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают детали случившегося.

В настоящее время известно о четырех погибших, еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На данный момент нет информации о том, были ли среди пассажиров туристы из России.

Санто-Доминго, Зоя Осколкова

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